राजस्थान में पंचायत चुनाव की बिछी बिसात, अब आरक्षण पर टिकी सबकी निगाहें

जयपुर ग्रामीण में पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिले की 22 पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्यों के कुल 386 वार्डों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इसके साथ ही ग्रामीण राजनीति की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। इस बार सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि बस्सी और चौमूं पंचायत समितियों में 25-25 वार्ड बनाए गए हैं, जिससे ये दोनों समितियां वार्ड संख्या के लिहाज से जिले में सबसे बड़ी बन गई हैं। पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव मतदाता सीधे मतदान के जरिए करेंगे, जबकि निर्वाचित सदस्य बाद में पंचायत समिति के प्रधान और उपप्रधान का चुनाव करेंगे। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आमजन से प्राप्त आपत्तियों व सुझावों के निस्तारण के बाद पंचायत समिति वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया है। इसके साथ ही अब चुनावी प्रक्रिया की अगली कड़ियों का रास्ता भी साफ हो गया है।