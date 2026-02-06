नगर निकाय-पंचायत चुनावों में कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप, पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत दीजिए अपनी राय

प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर। पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर मतदाताओं की सोच और अपेक्षाओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से एक व्यापक सर्वे कराया जा रहा है, ताकि जनता की वास्तविक आवाज सामने आ सके। यह सर्वे लोगों को सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का माध्यम है। इसमें भाग लेकर नागरिक अपने क्षेत्र और स्थानीय नेतृत्व को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं।
जनप्रहरी अभियान राजनीति को सेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ने की एक प्रभावशाली पहल है। यह अभियान ईमानदार, शिक्षित और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले युवाओं को राजनीति में आने का अवसर देता है। पंचायत और निकाय स्तर पर यह अभियान स्थानीय मुद्दों को सामने लाकर विकास कार्यों की निगरानी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करता है।
जनप्रहरी अभियान से जुड़कर स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दे उठाए। यह अभियान हमें जागरुक करता है और जनहित के मुद्दे उठाने की ताकत देता है।
अभियान से जुड़कर राजनीति में ईमानदारी से काम करके क्षेत्र की समस्याओं और विकास के काम करने वाले लोगों को मौका मिलता है। समाज में उनकी बात को महत्व मिलता है।
