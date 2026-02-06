नगर निकाय-पंचायत चुनावों में कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप, पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत दीजिए अपनी राय

जयपुर। पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर मतदाताओं की सोच और अपेक्षाओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से एक व्यापक सर्वे कराया जा रहा है, ताकि जनता की वास्तविक आवाज सामने आ सके। यह सर्वे लोगों को सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का माध्यम है। इसमें भाग लेकर नागरिक अपने क्षेत्र और स्थानीय नेतृत्व को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं।