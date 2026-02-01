विषाक्त हो चुके खाद्य तेल में तल रहे थे फ्रेंच फ्राइज, काले-घटिया तेल का हो रहा था इस्तेमाल

नॉन वेज फ्राइंग में इस्तेमाल हो रहे तेल का टीपीसी 28 और वेज खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किए जा रहे तेल का टीपीसी 31 था। टीपीसी 25 से अधिक होने पर तेल विषाक्त श्रेणी में आता है। ऐसे तेल में कैंसर कारक तत्व विकसित हो जाते हैं और ट्रांस फैट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जो दिल की गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण बनती है। टीम ने पाया कि रेस्टोरेंट में उपयोग में लिया जा रहा तेल अत्यधिक काला हो चुका था और पूरी तरह अनुपयोगी स्थिति में था। इसके बावजूद इसी तेल को करीब 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर सुबह से रात तक लगातार फ्राइंग की जा रही थी। मौके से करीब 40 लीटर तेल के नमूने लेकर उसे नष्ट करवाया गया। इस दौरान रेस्टोरेंट मैनेजर संभव भारद्वाज को तुरंत प्रभाव से केवल ताजा और मानक अनुरूप तेल के उपयोग के निर्देश दिए गए।