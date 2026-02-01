9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

आरयूएचएस : एक ही शहर में कई परीक्षा केंद्र, सीटिंग होगी रैंडम

जयपुर. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) ने नर्सिंग एवं फार्मेसी संकाय की आगामी परीक्षाओं को लेकर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किए हैं। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी अलर्ट नोटिस के आधार पर विवि ने निर्देश जारी किए हैं कि एक ही शहर अथवा जिले में यदि एक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाते [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Feb 09, 2026

RUHS Hospital

RUHS Hospital

जयपुर. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) ने नर्सिंग एवं फार्मेसी संकाय की आगामी परीक्षाओं को लेकर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किए हैं। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी अलर्ट नोटिस के आधार पर विवि ने निर्देश जारी किए हैं कि एक ही शहर अथवा जिले में यदि एक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, तो अभ्यर्थियों की सीटिंग व्यवस्था सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम मिक्स की जाएगी।

किसी भी परीक्षा केंद्र पर एक ही कॉलेज के विद्यार्थियों को एक साथ नहीं बैठाया जाएगा। किसी शहर में केवल एक ही परीक्षा केंद्र होने पर भी सीटिंग व्यवस्था पूरी तरह रैंडम होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 08:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आरयूएचएस : एक ही शहर में कई परीक्षा केंद्र, सीटिंग होगी रैंडम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्काई पाथ-वे के लिए आइपीडी टावर बनने का इंतजार, भूमिगत मार्ग पर रिजेक्शन की तलवार

Jaipur SMS Hospital
जयपुर

पाकिस्तान से आईं महिलाओं की कहानी…बनाया जा रहा आत्मनिर्भर, वाटिका में सीख रहीं रोजगार की एबीसीडी

जयपुर

जयपुर के चारों ओर लैंड पूलिंग योजनाएं: सुनियोजित विकास की दिशा में जेडीए की बड़ी तैयारी

जयपुर

जयपुर समेत 19 जिलों में नहीं उठा फरवरी का गेहूं, लाभार्थी परेशान

जयपुर

आपकी बातः कामकाजी युवाओं को पेरेंटल केयर लीव देने को लेकर आपके क्या विचार है?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.