पाकिस्तान से आईं महिलाओं की कहानी…बनाया जा रहा आत्मनिर्भर, वाटिका में सीख रहीं रोजगार की एबीसीडी

जयपुर। सेवा और संवेदना की मिसाल पेश करते हुए सेवायाम संस्था ने पाक विस्थापित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की है। जयपुर के वाटिका क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में पाक विस्थापित परिवारों की महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। यहां महिलाओं को सिलाई कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। यह पहल हिंदू शरणार्थी सेवा समिति के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पाक से आए विस्थापित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक जीवन देना है।