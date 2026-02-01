एकजुट हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, …तो करेंगी दिल्ली कूच

अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जुटी आंगनबाड़ी कार्मिकों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 24800 करने और सहायिकाओं का मानदेय 20300 रुपए करने की मांग उठाई। इसके साथ ही नियमित करने और सेवाकर में सुधार करने जैसी मांगे उठाई। विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जाने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने उपमुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री दिया कुमारी के ओएसडी कार्यालय में जाकर उन्हें मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।