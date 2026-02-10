जयपुर में चांदपोल दरगाह विवाद: पांच सदस्यीय समिति गठित, काम अग्रिम आदेश तक बंद, विधायकों में तकरार जारी

उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति में अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रवण कुमार वर्मा सदस्य, अधीक्षण अभियंता दिनेश चंद गुप्ता सदस्य-सचिव, उप नगर नियोजक राजेश शर्मा और अधिशासी अभियंता पंकज मीणा सदस्य हैं। समिति हेरिटेज सिटी क्षेत्र के नॉर्म्स, परकोटा क्षेत्र में न्यायालयीन आदेशों तथा विधायक कोष नियमों की जांच करेगी। साथ ही निर्माण में स्वीकृत प्रक्रियाओं और तकनीकी मानकों का पालन हुआ या नहीं, यह भी देखा जाएगा। पांच कार्यदिवसों में रिपोर्ट सौंपी जाएगी।