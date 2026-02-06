6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के 3 जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Rajasthan High Court Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के तीन जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 06, 2026

Bomb Blast Threat
Play video

अजमेर जिला सेशन कोर्ट में बम और डॉग स्क्वायड की टीम। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के तीन जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। आनन-फानन में हाईकोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। हाालांकि, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रार को आज सुबह धमकी भरा मेल मिला। जिसमें जयपुर और जोधपुर के राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल में लिखा था कि हाईकोर्ट परिसर में 3 आरडीएक्स बम प्लांट किए गए हैं। इस धमकी के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने दोनों ही जगह पुलिस को सूचना देकर परिसर खाली करवाए।

धमकी के बाद खाली कराए हाईकोर्ट परिसर

हाईकोर्ट परिसर जयपुर और जोधपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर को खाली कराया गया। साथ ही जयपुर में सुनवाई स्थगित कर दी गई। वहीं, बम और डॉग स्क्वायड की टीमों ने मौके पर गहनता से जांच की। कोर्ट रूम, जजों और एडवोकेट चैम्बर्स में तलाशी ली गई। हालांकि, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों सहित हाईकोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली।

अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

इधर, अजमेर जिला सेशन कोर्ट के नए भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलक्टर को भेजे गए धमकी भरे मेल में 13 आरडीएक्स लगाने का जिक्र किया गया। पुलिस और खुफिया विभाग ने तुरंत कोर्ट परिसत को खाली कराया और सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर में जल्द शुरू होगा फोरलेन एलिवेटेड रोड का काम, 4.5KM की दूरी सिर्फ 9 मिनट में होगी तय
जयपुर
Elevated Road in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के 3 जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के सही रास्ते तलाशने की जरूरत

जयपुर

संसदीय गरिमा की लक्ष्मण रेखा लांघना चिंताजनक

जयपुर

संपादकीय: डेटा सुरक्षा के लिए स्वदेशी विकल्पों पर देना होगा जोर

जयपुर

राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के काफिले की भिड़ी गाड़ी, जानें फिर क्या 'गज़ब' हुआ? 

जयपुर

Bharat GenAI: 22 भारतीय भाषाओं में AI क्रांति: अब आपका लैम AI पूरा करेगा, आसान हो जाएगा काम

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.