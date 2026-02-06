Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के 3 जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

हाईकोर्ट परिसर जयपुर और जोधपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर को खाली कराया गया। साथ ही जयपुर में सुनवाई स्थगित कर दी गई। वहीं, बम और डॉग स्क्वायड की टीमों ने मौके पर गहनता से जांच की। कोर्ट रूम, जजों और एडवोकेट चैम्बर्स में तलाशी ली गई। हालांकि, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों सहित हाईकोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली।