Biodiversity Conservation: प्रकृति प्रेमियों के लिए सुनहरा मौका, जयपुर में यहां लगेगा दो दिवसीय वन मेला

Forest Department Rajasthan: जयपुर। प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और वन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग, राजस्थान द्वारा 9 एवं 10 फरवरी 2026 को सचिवालय नर्सरी, जयपुर में राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन 9 फरवरी को प्रातः 11 बजे माननीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा करेंगे। इस अवसर पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
दो दिवसीय इस मेले में वन एवं वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, पौधारोपण, औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से जुड़ी जानकारी आमजन को उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर सहित कई जिलों से वन मंडल, स्वयं सहायता समूह, राजीविका, गैर-सरकारी संस्थाएं तथा अन्य संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश, नोएडा और मुंबई से भी प्रतिभागी शामिल होंगे।
|क्रमांक
|उत्पाद श्रेणी
|प्रमुख वस्तुएं / विवरण
|1
|शहद एवं फल आधारित उत्पाद
|शहद, जामुन आधारित खाद्य एवं स्वास्थ्य उत्पाद
|2
|वन उपज उत्पाद
|लाख, गोंद, जड़ी-बूटी आधारित सामग्री
|3
|औषधीय पौधे
|औषधीय एवं सुगंधित पौधे
|4
|हर्बल व प्राकृतिक उत्पाद
|एलोवेरा उत्पाद, हर्बल साबुन, फेस पैक, हेयर ऑयल
|5
|बांस शिल्प
|बांस से निर्मित वस्तुएं, तीर-कमान एवं हस्तनिर्मित सामान
|6
|लकड़ी हस्तशिल्प
|लकड़ी से बने शिल्प, कावड़ कला उत्पाद
|7
|मिलेट आधारित खाद्य
|बिस्किट, लड्डू, नमकीन, पेय पदार्थ एवं अन्य पोषक खाद्य
|8
|घरेलू खाद्य सामग्री
|मसाले, अचार, आंवला कैंडी, आमचूर पाउडर
|9
|पर्यावरण अनुकूल उत्पाद
|नीम उत्पाद, गौ-काष्ठ, जैव उर्वरक
|10
|जनजातीय कला
|मंडाना कला एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी कलात्मक सामग्री
|11
|पौध एवं नर्सरी सामग्री
|बीज, पौध, सजावटी एवं उपयोगी पौध सामग्री
|12
|थार क्षेत्र विशेष उत्पाद
|कैर, सांगरी एवं अन्य लघु वनोपज
मेले में शहद, लाख, गोंद, जड़ी-बूटी उत्पाद, एलोवेरा आधारित सामग्री, बांस हस्तशिल्प, लकड़ी कला, मिलेट खाद्य पदार्थ, मसाले, नीम उत्पाद, जैव उर्वरक, बीज और पौध सामग्री सहित अनेक वन उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। थार क्षेत्र के कैर-सांगरी जैसे विशेष उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
आईआईटी जोधपुर और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसे संस्थान जानकारीपूर्ण प्रदर्शनी व तकनीकी परामर्श प्रदान करेंगे। विशेषज्ञों के टॉक शो और संवाद सत्र भी आयोजित होंगे।
