Airport Security: ये तो हद ही हो गई, जयपुर एयरपोर्ट पर डॉग अटैक, तीन यात्री घायल

हरमाड़ा निवासी अक्षय कुमार ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार को छोड़ने एयरपोर्ट आए थे। सामान की ट्रॉली लेकर चलते समय कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने खुद अस्पताल जाकर उपचार कराया। उनका कहना है कि एयरपोर्ट जैसी सुरक्षित जगह पर आवारा कुत्तों का घूमना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि एक यात्री के कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ने से उसने प्रतिक्रिया में काटा और अन्य घटनाओं की पुष्टि नहीं हुई है।