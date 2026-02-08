राजस्थान पंचायत चुनाव 2026-27: ‘छोटी सरकार’ के लिए महासंग्राम; जानें तारीखें, नए नियम और योग्यता की पूरी कुंडली

राजस्थान में एक बार फिर गांवों की सरकार चुनने का समय आ रहा है। इस बार के पंचायत चुनाव पिछले एक दशक के सबसे अलग चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की प्रक्रिया से लेकर उम्मीदवारों की योग्यता तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस बार अपनी ग्राम सरकार चुनने के लिए मतदान कर सकेंगे।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी है।
इस बार के चुनावों में जो सबसे चौंकाने वाला बदलाव हुआ है, वह है 'हाइब्रिड मॉडल'।
यदि आप सरपंच या पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन अनिवार्य है:
