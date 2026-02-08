Kanhaiya Lal Murder Case : फिर ‘तिलमिलाए’ अशोक गहलोत, अब निर्मला सीतारमण पर साधा निशाना, जानें क्या कहा?

अशोक गहलोत ने भाजपा द्वारा चुनावों के दौरान फैलाए गए 'मुआवजे के झूठ' पर भी पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि

कन्हैयालाल के परिवार को कांग्रेस सरकार ने 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया था। उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई थी। भाजपा ने चुनावों में फायदा लेने के लिए '5 लाख रुपये' देने का सफेद झूठ फैलाया ताकि जनता को गुमराह किया जा सके।



गहलोत ने लिखा, 'चुनावों के समय भाजपा ने 5 लाख वर्सेज 50 लाख का झूठ बोलकर इस मुद्दे का इस्तेमाल किया लेकिन सच यह है कि श्री कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया गया एवं उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी गई। चुनाव के बाद अब गृह मंत्री जब भी राजस्थान आते हैं तो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं, मामले को गोल कर जाते हैं। देश की जनता यह सब देख रही है और समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की करेगी।'