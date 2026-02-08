नाहरगढ़ से देखिए सनसेट और गलता की पहाड़ियों से सनराइज का नजारा

नाहरगढ़ किला देखने के लिए देश—दुनिया से रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। रविवार को शहरवासी भी यहां से शहर का नजारा देख सकते हैं। नाहरगढ़ रोड होकर पुराने ऐतिहासिक मार्ग से नाहरगढ़ किले तक जाया जा सकता है। सूर्योदय से पहले लोगों के साथ पर्यटक भी इस रास्ते से नाहरगढ़ फोर्ट तक पैदल जा रहे हैं। यहां पहुंचकर सनसेट के नजारे को देखते हैं। सूर्यास्त के समय डूबते सूरज की सुनहरी किरणों में पूरी गुलाबी नगरी नहा उठती है।

इसके बाद शहर के नजारे को निहारते हैं। वापस इसी रास्ते से पैदल भी आते हैं। वहीं शाम को भी लोग यहां से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।