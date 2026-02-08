जयपुर के ग्वालिया बाबा मंदिर में बड़ी चोरी, 5वीं बार बनाया निशाना, श्रद्धालुओं का फूटा गुस्सा, दे डाली चेतावनी

इस बार चोरी की खबर मिलते ही मंदिर परिसर में भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। आक्रोशित श्रद्धालुओं का कहना है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है।