School Infrastructure: अगले मानसून से पहले राजस्थान के स्कूल भवनों का कायाकल्प, 2000 से अधिक जर्जर इमारतें हो रहीं दुरुस्त

Government Schools: जयपुर. प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने जर्जर विद्यालय भवनों के कायाकल्प की व्यापक पहल शुरू की है। गत वर्ष मानसून के दौरान झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में विद्यालय भवन गिरने की घटना के बाद विभाग ने प्रदेशभर में पुराने और कमजोर भवनों को चिह्नित करने का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत दो हजार से अधिक विद्यालय भवनों की पहचान कर उनकी मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया, जो अब अंतिम चरण में है।