Rajasthan: बदलता मौसम बना खतरा, अचानक बढ़े खांसी-जुकाम और बुखार के केस, अस्पतालों में लगी मरीजों की कतारें

बदलते मौसम का असर बच्चों पर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जेके लोन अस्पताल में बच्चों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। छोटे बच्चे खासतौर पर सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की इम्युनिटी कमजोर होने के कारण मौसम परिवर्तन का असर उन पर जल्दी पड़ता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मौसम बदलने के दौरान सावधानी बेहद जरूरी है। सुबह-शाम हल्के गर्म कपड़े पहनें, ठंडा और बाहर का खाना खाने से बचें।