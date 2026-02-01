अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को लिखी चिट्ठी, इन समस्याओं को लेकर जताई गंभीर चिंता

उन्होंने स्टेट स्पोर्ट्स आवासीय सेंटर का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 100 करोड़ की लागत से बना यह केंद्र तैयार है, लेकिन 3.8 करोड़ की बचत राशि की फाइल लंबित होने से स्वीमिंग पूल और इंडोर हॉल अधूरे हैं। हॉस्टल हैंडओवर नहीं होने से खिलाड़ी जर्जर भवनों में रहने को मजबूर हैं। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी का नया भवन तैयार होने के बावजूद बजट और स्टाफ के अभाव में शुरू नहीं हो सका है।