Weather News: फरवरी में बढ़ी तपिश, बाड़मेर 32.6° के साथ सबसे गर्म, कई जिलों में पारा 30 पार

Rajasthan weather: जयपुर. राजस्थान में फरवरी की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन के समय धूप तेज होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बीते नौ घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं हुई। कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच गया है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड बरकरार है।
|क्रमांक
|जिला / स्टेशन
|अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|1
|बाड़मेर
|32.6°से.
|2
|जालौर
|30.3°से.
|3
|जोधपुर शहर
|30.2°से.
|4
|पाली
|30.2°से.
|5
|चित्तौड़गढ़ / डूंगरपुर
|29.6°से.
सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक है। जालौर, जोधपुर और पाली जैसे पश्चिमी जिलों में भी पारा 30 डिग्री के पार चला गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है और सप्ताहभर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल सीमित है, इसलिए तेज बारिश या ठंड की वापसी के आसार कम हैं।
दोपहर में बढ़ती गर्मी के कारण लोगों ने हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है और बाजारों में भी गर्मी का असर दिखने लगा है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है।
