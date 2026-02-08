Weather News: फरवरी में बढ़ी तपिश, बाड़मेर 32.6° के साथ सबसे गर्म, कई जिलों में पारा 30 पार

Rajasthan weather: जयपुर. राजस्थान में फरवरी की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन के समय धूप तेज होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बीते नौ घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं हुई। कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच गया है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड बरकरार है।