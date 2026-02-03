राजस्थान पुलिस की साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर सबसे बड़ी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, हैरान कर रहा ‘कंबोडिया कनेक्शन’!

राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध के एक ऐसे विशाल नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जिसके तार कंबोडिया जैसे देशों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पुलिस ने एक ऐसी बड़ी स्ट्राइक की है, जिसने सिम विक्रेताओं और साइबर ठगों के बीच के नापाक गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है।



दरअसल, सीमावर्ती जिले अनूपगढ़ पुलिस ने शहर की 9 प्रमुख दुकानों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर करीब 957 संदिग्ध सिम कार्ड जारी किए। इन सिमों के जरिए पूरे भारत में 17 करोड़ 14 लाख 86 हजार 564 रुपये की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया गया।