2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

राजस्थान में फ्री रोडवेज यात्रा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 7 लोग गिरफ्तार, इस तरह हो रहा था दुरुपयोग

रोडवेज बसों को ठेके पर लेने वाले कई बस सारथी एसटीडी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर रोडवेज की नि:शुल्क यात्रा योजना में फर्जीवाड़ा करके सरकार को भारी चपत लगा रहे थे।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Feb 02, 2026

Rajasthan Roadways Free Bus Travel

राजस्थान रोडवेज। फोटो- पत्रिका

झालावाड़। रोडवेज बसों को ठेके पर लेने वाले कई बस सारथी एसटीडी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर रोडवेज की नि:शुल्क यात्रा योजना में फर्जीवाड़ा करके सरकार को भारी चपत लगा रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन राइड के तहत जांच में इसका खुलासा होने के बाद विभिन्न जिलों से इस गिरोह से सात जनों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 30 जनवरी को पुलिस ने झालावाड़, कोटा और बारां से एसटीडी गिरोह के आठ जनों को पकड़ा था।

यह गिरोह रोडवेज बस के कंडक्टरों के लिए मुखबिरी का काम करता था। गिरोह से पूछताछ और जांच के दौरान पता चला कि गिरोह राजस्थान रोडवेज की बसों में कई बस सारथी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार की नि:शुल्क यात्रा योजना में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। वे इस योजना में 50 से 75 फीसदी तक टिकट जारी होना बताकर अपने टारगेट को पूरा होना दिखा रहे थे।

इनको किया गिरफ्तार

पुलिस ने जांच के बाद गिरोह के सदस्य झालावाड़ निवासी शाहनवाज, झालरापाटन निवासी अंकित गुर्जर, कोटा निवासी राधेश्याम बैरवा, बांसवाड़ा निवासी गिरीश जोशी और उमेश पुरोहित, जोधपुर निवासी नरेन्द्र टांक और केकड़ी निवासी दिनेश वैष्णव को गिरफ्तार किया है। राधेश्याम बैरवा के पास बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश पत्र मिले हैं। जिसके आधार पर फर्जी निशुल्क यात्रा टिकट बनाए जा रहे थे। ये परीक्षा प्रवेश पत्र बारां, भीलवाड़ा, मंदसौर, धौलपुर, करौली, चित्तौडग़ढ़, दौसा के अभ्यर्थियों के नाम से प्रदेश के अन्य शहरों के परीक्षा केन्द्र के लिए बने हुए थे।

क्या है नि:शुल्क यात्रा योजना

राज्य सरकार प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज की साधारण एक्सप्रेस बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देती है। यह सुविधा परीक्षा से दो दिन पूर्व से लेकर दो दिन बाद तक के लिए होती है। छात्र को अपने घर से परीक्षा केन्द्र तक जाने के लिए रोडवेज बस का किराया नहीं देना होता है। चाहे प्रदेश के किसी भी शहर में उसका सेंटर हो। नि:शुल्क यात्रा के लिए अभ्यर्थी को कंडक्टर या बुकिंग काउंटर पर एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी तथा खुद की ओरिजनल आइडी दिखानी होती है।

इस तरह हो रहा था दुरुपयोग

टिकट लेते समय अभ्यर्थी को परीक्षा प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी कंडक्टर को देनी होती है। नि:शुल्क टिकट देने के बाद यह फोटोकॉपी कंडक्टर डिपो में जमा कराता है। रोडवेज के स्थायी कंडक्टर और सिविल डिफेंस से लिए गए कर्मचारियों के लिए यह प्रवेश पत्र मायने नहीं रखते। क्योंकि इसकी किराया राशि उनके टारगेट में नहीं जुड़ती, लेकिन बस सारथी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जितने निशुल्क टिकट जारी करेगा। टिकट की वास्तविक राशि उसके टारगेट में जुड़ जाती है। ऐसे में एसटीडी गिरोह से मिलकर बस सारथी अपने टारगेट का 50 से 75 फीसदी राशि नि:शुल्क टिकट यात्रा का जारी करना बता रहे थे, जबकि वास्तव में वे बस में यात्रियों से पैसा वसूल रहे थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान रोडवेज में ‘स्टिंग ऑपरेशन’, करोड़ों का चूना लगाने वाली गैंग का भंडाफोड़ 
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 06:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / राजस्थान में फ्री रोडवेज यात्रा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 7 लोग गिरफ्तार, इस तरह हो रहा था दुरुपयोग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: रोडवेज की एक दिन में कमाई हुई डबल, टूटा रेकॉर्ड, जानें कैसे हुआ यह ‘चमत्कार’

Rajasthan Roadways, Rajasthan Roadways News, Rajasthan Roadways Latest News, Sirohi Roadways Bus, New Roadways Bus in Sirohi, Sirohi News, Rajasthan News, राजस्थान रोडवेज, राजस्थान रोडवेज न्यूज, राजस्थान रोडवेज लेटेस्ट न्यूज, सिरोही रोडवेज बस, सिरोही में नई रोडवेज बस, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
झालावाड़

छात्रा का अपहरण कर बलात्कार के अभियुक्त को आजीवन कारावास, साथी को पांच साल की कैद

court
झालावाड़

जब बैल भी बने परिवार के सदस्य, तो वि​धि-विधान से निभाई परंपराएं

झालावाड़

राजस्थान रोडवेज में 'स्टिंग ऑपरेशन', करोड़ों का चूना लगाने वाली गैंग का भंडाफोड़ 

झालावाड़

Rajasthan: सोने-चांदी के बढ़े दाम तो शादियों में तैनात किए ‘बाउंसर’, गहनों की सुरक्षा के लिए ये अनोखा तरीका चर्चा में

Bouncers In Wedding
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.