राजस्थान में फ्री रोडवेज यात्रा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 7 लोग गिरफ्तार, इस तरह हो रहा था दुरुपयोग

टिकट लेते समय अभ्यर्थी को परीक्षा प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी कंडक्टर को देनी होती है। नि:शुल्क टिकट देने के बाद यह फोटोकॉपी कंडक्टर डिपो में जमा कराता है। रोडवेज के स्थायी कंडक्टर और सिविल डिफेंस से लिए गए कर्मचारियों के लिए यह प्रवेश पत्र मायने नहीं रखते। क्योंकि इसकी किराया राशि उनके टारगेट में नहीं जुड़ती, लेकिन बस सारथी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जितने निशुल्क टिकट जारी करेगा। टिकट की वास्तविक राशि उसके टारगेट में जुड़ जाती है। ऐसे में एसटीडी गिरोह से मिलकर बस सारथी अपने टारगेट का 50 से 75 फीसदी राशि नि:शुल्क टिकट यात्रा का जारी करना बता रहे थे, जबकि वास्तव में वे बस में यात्रियों से पैसा वसूल रहे थे।