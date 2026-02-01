विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ठोस आधार वाला बजट- बैरवा

ईआरसीपी दोनों प्रदेशों की योजना है। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। बजट स्टेपवाइज आएगा। उद्यमियों को सुविधाएं नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि उनके लिए एकल खिडक़ी योजना चालू है। रोडवेज बसों में दलाल सक्रिय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बसों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। नई बसें खरीदने का काम किया जा रहा है। हमने प्रतिदिन बसों को चलाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोडवेज की सुविधा मिल सके। इस अवसर पर विधायक गोविंद रानीपुरिया, पूर्व विधायक निर्मल सकलेचा, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर, जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्माए नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत, जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी मौजूद रहे।