झालावाड़

राजस्थान रोडवेज में ‘स्टिंग ऑपरेशन’, करोड़ों का चूना लगाने वाली गैंग का भंडाफोड़ 

पुलिस ने प्रदेश के कई जिलों में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई में पार्षद समेत 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

झालावाड़

image

Nakul Devarshi

Jan 31, 2026

झालावाड़। 

राजस्थान रोडवेज में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा झालावाड़ पुलिस की ओर से हुए एक ताज़ा बड़े खुलासे से हुआ है। पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन राइड' के तहत एक ऐसे 'मुखबिर गिरोह' को दबोचा है, जो रोडवेज बस के कंडक्टरों को फ्लाइंग (विजिलेंस टीम) की लोकेशन बताकर सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये का चूना लगा रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि इस गिरोह का जाल केवल झालावाड़ में ही नहीं, बल्कि जयपुर, कोटा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े शहरों तक फैला हुआ है।

सिपाही बने यात्री, किया स्टिंग ऑपरेशन !

जानकारी के मुताबिक़ झालावाड़ पुलिस को करीब एक माह पहले इस गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। एसपी अमित कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोबेशनर आरपीएस कमल कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। पुलिस के जांबाज सिपाही हेमराज और केतन ने साधारण यात्री बनकर रोडवेज बसों में सफर किया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कंडक्टरों के साथ हो रही डीलिंग के 'स्टिंग ऑपरेशन' किए और गोपनीय वीडियो बनाए। इन वीडियो साक्ष्यों ने गिरोह के काम करने के तरीके को बेनकाब कर दिया।

कौन है गिरोह का मास्टरमाइंड?

गिरोह का सरगना कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि झालावाड़ नगर परिषद का निर्दलीय पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत है। नरेंद्र सिंह का दबदबा रोडवेज महकमे में इतना था कि वो अपनी मर्जी से चालकों और परिचालकों की ड्यूटी लगवाता था। उसकी मां रोडवेज में कार्यरत होने की वजह से विभाग के हर गलियारे से वो वाकिफ था। वो अधिकारियों को डरा-धमका कर या प्रभाव में लेकर अपना 'समानांतर प्रशासन' चला रहा था।

'STD गिरोह', रोडवेज का नुकसान

इस गिरोह को कंडक्टर 'STD' के कोडवर्ड नाम से बुलाते थे। दरअसल, पुराने समय में जब मोबाइल फोन नहीं थे, तब लोग एसटीडी बूथों से सूचना देते थे, इसलिए इस गिरोह का नाम ये पड़ गया।

  • कैसे होता था खेल: गिरोह के गुर्गे फ्लाइंग टीम की गाड़ी का पीछा करते थे। जैसे ही फ्लाइंग किसी रूट पर निकलती, गिरोह तुरंत उस रूट के कंडक्टरों को अलर्ट कर देता।
  • बदले में वसूली: सूचना के बदले कंडक्टर से रोजाना 1500 से 2000 रुपये वसूले जाते थे।
  • रोडवेज को चपत: कंडक्टर यह पैसा जेब से नहीं, बल्कि यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाकर उनसे वसूलता था। पुलिस के अनुसार, इससे रोडवेज के कुल राजस्व में 40% तक की गिरावट आ रही थी।

लग्जरी कारें और स्पाई कैमरा बरामद

शुक्रवार को पुलिस ने झालावाड़ समेत प्रदेश के कई जिलों में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई में पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत समेत 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 12 लाख रुपये नकद, 3 लग्जरी कारें, 2 मोटरसाइकिल, 15 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक स्पाई कैमरा पेन और एक पोश मशीन जब्त की है। इसके अलावा भारी संख्या में चेक बुक, एटीएम कार्ड, टिकट डायरी और रोडवेज की मोहरें भी जब्त की हैं।

कई जिलों में फैला है नेटवर्क

एसपी अमित कुमार ने बताया कि यह गिरोह झालावाड़ के अलावा टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, अजमेर और जयपुर सहित कई अन्य ज़िलों में भी सक्रिय है, जहां से भी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह की साठगांठ रोडवेज की कुछ फ्लाइंग टीमों के साथ भी थी, जिन्हें गिरोह द्वारा बाकायदा 'हिस्सा' पहुँचाया जाता था।

अधिकारियों से मारपीट और ब्लैकमेलिंग

गिरोह के सदस्यों का रिकॉर्ड बेहद आपराधिक रहा है। साल 2022 में गिरोह के सदस्य बाबू गुर्जर ने तत्कालीन यातायात प्रबंधक के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। जो भी ईमानदार अधिकारी इनके काम में बाधा डालता, उसे नौकरी से हटवाने या झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी। सरगना नरेंद्र सिंह के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

रोडवेज में 'शुद्धिकरण' की जरूरत

'ऑपरेशन क्लीन राइड' ने यह साफ कर दिया है कि रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए केवल नई बसें जरूरी नहीं हैं, बल्कि ऐसे माफियाओं का खात्मा भी अनिवार्य है।

राजस्थान रोडवेज में 'स्टिंग ऑपरेशन', करोड़ों का चूना लगाने वाली गैंग का भंडाफोड़ 
झालावाड़

