राजस्थान रोडवेज में ‘स्टिंग ऑपरेशन’, करोड़ों का चूना लगाने वाली गैंग का भंडाफोड़ 

जानकारी के मुताबिक़ झालावाड़ पुलिस को करीब एक माह पहले इस गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। एसपी अमित कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोबेशनर आरपीएस कमल कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। पुलिस के जांबाज सिपाही हेमराज और केतन ने साधारण यात्री बनकर रोडवेज बसों में सफर किया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कंडक्टरों के साथ हो रही डीलिंग के 'स्टिंग ऑपरेशन' किए और गोपनीय वीडियो बनाए। इन वीडियो साक्ष्यों ने गिरोह के काम करने के तरीके को बेनकाब कर दिया।