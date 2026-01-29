मेडिकल कॉलेज का भार होगा कम, जिले को मिले 28 डॉक्टर

झालावाड़.जिलेवासियों के लिए राहतभरी खबर है। जिले के पांच चिकित्सा संस्थानों में अब डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होने वाली है। यहां 26 विशेषज्ञ व 2 परम विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। अब मेडिकल कॉलेज में लगातार बढ़ रहा मरीजों का दबाव कम होगा। ऐसे में मरीजों को ग्रामीण क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिल सकेंगी। सीएमएचओ डॉ. साजिद खान ने बताया कि जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद वर्षो से खाली चल रहे थे। अब सैटेलाईट चिकित्सालय व उपजिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त चलने के कारण मरीजों को मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, इससे उन्हे आर्थिक भार का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह को अवगत कराया गया। राजे के दिए गए निर्देशानुसार जिले को विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकतानुसार तीन केटेगरी में बांटकर रिपोर्ट बनाकर जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने रिक्त पदों को भरने के लिए चिकित्सा निदेशक जयपुर को पत्र भेजा। इसके बाद बुधवार देर रात को ही डॉक्टरों की नियुक्ति आदेश जारी किया गया।