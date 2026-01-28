28 जनवरी 2026,

बुधवार

झालावाड़

Jhalawar: खेलते समय टैंक में गिरा 7 साल का बालक, चाची के पास छोड़कर दिल्ली गए थे माता-पिता

Child Dies After Fell Into Water Tank: झालावाड़ के मनोहरथाना कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां 7 साल का बालक खेलते-खेलते पानी के टैंक में गिरकर जान गंवा बैठा।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Jan 28, 2026

Jhalawar Kid Died

मृतक बच्चे की फोटो: पत्रिका

7 Year Kid Died: झालावाड़ के मनोहरथाना कस्बे की गणेश आयल मिल कॉलोनी के मकान में खेलने के दौरान पानी के टैंक में गिरने से मंगलवार शाम 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक के माता-पिता किसी काम से दिल्ली गए हैं। घर पर उसकी चाची ही थी। इस पर तुरंत दुकान से चाचा को बुलाया, जो बालक को टैंक से निकाल कर सीएचसी ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ कौशल लोधा ने बताया कि मूलतः आंवल हेड़ा ग्राम पंचायत के खाकरां लोधान निवासी हॉल मुकाम मनोहरथाना गणेश ऑयल मिल कॉलोनी निवासी दिव्यांश लोधा 7 वर्ष, पुत्र कमलेश लोधा को सीएच सी पर लेकर आए थे। उसे मृत घोषित कर दिया है। पोस्ट मार्टम आज सुबह किया गया।

बताया जा रहा है कि घर के मकान में जमीन में बने पानी के टैंक में खेलते समय गिरने से पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक बालक के पिता कमलेश लोधा स्थानीय बाजार में रेडिमेट कपड़े की दुकान लगाता है।

उसकी मां स्वयं सहायता समूह राजीविका में कार्यरत है। उसके एक ही बालक था। राजीविका संस्था के काम से ही वे दोनों दिल्ली गए थे। बालक को छोटे भाई और उसकी पत्नी के पास छोड़ कर थे। इधर घटना हो गई।

खाई में गिरने से छात्रा की मौत

वहीं झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के रूपाखेड़ी गांव की एक छात्रा की सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होकर घर लौटते समय मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार रूपाखेड़ी निवासी तेजसिंह की 17 वर्षीय पुत्री पूजा कुंवर सुबह 8 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रमायदलपत में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में गई थी। कार्यक्रम के समाप्त होने पर जब वह स्कूल से घर आ रही थी, इसी दौरान स्कूल से थोड़ी दूरी पर बनी हुई एक खाई में वह गिर गई। जिसको स्कूल के अध्यापक और ग्रामीण उपजिला अस्पताल पिड़ावा लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सीआई रामपाल यादव ने बताया कि मृतका छात्रा के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में गई थी। वहां से घर लौटते समय वह स्कूल के पास बनी एक खाई में एक दम चक्कर आने से गिर गई।

इसकी जानकारी अन्य बच्चों ने विद्यालय में शिक्षकों को दी। अध्यापक धीरप सिंह मौके पर पहुंचे और छात्रा को ग्रामीणों के साथ पिड़ावा उपजिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है।

Published on:

28 Jan 2026 02:10 pm

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

