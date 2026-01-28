Jhalawar: खेलते समय टैंक में गिरा 7 साल का बालक, चाची के पास छोड़कर दिल्ली गए थे माता-पिता

7 Year Kid Died: झालावाड़ के मनोहरथाना कस्बे की गणेश आयल मिल कॉलोनी के मकान में खेलने के दौरान पानी के टैंक में गिरने से मंगलवार शाम 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक के माता-पिता किसी काम से दिल्ली गए हैं। घर पर उसकी चाची ही थी। इस पर तुरंत दुकान से चाचा को बुलाया, जो बालक को टैंक से निकाल कर सीएचसी ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।