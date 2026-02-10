शर्मनाक: राजस्थान में 5 साल की बच्ची को झाड़ियों में ले गया 13 साल का किशोर, कपड़े उतारकर की रेप की कोशिश, रोने पर छोड़ा

Rajasthan Crime: झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 5 साल की बालिका के साथ बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बालिका को तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया।