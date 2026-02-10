Jhalawar: ‘ नगरीय चुनाव नजदीक हैं…इसलिए नाम घसीटा जा रहा है’, BJP के इस पूर्व पार्षद ने किया सुसाइड, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस ने उसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना है। मृतक के परिजनों ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पर उसे प्रताडि़त करने का आरोप लगाया और भैसोदामंडी पुलिस चौकी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। भैसोदामंडी पुलिस चौकी के एएसआई ओ.एस. ठाकुर ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल से सूचना प्राप्त हुई थी कि स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर एक के पास मध्यप्रदेश सीमा क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ है।