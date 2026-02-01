10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

झालावाड़ में 7 साल की सजा काटकर घर लौटे व्यक्ति की हत्या, खेत में लहूलुहान हालत मिला शव

अकलेरा क्षेत्र की ग्राम मदनपुरिया में मंगलवार को एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक सोमवार को ही एक जने की हत्या के मामले में सात साल के कारावास की सजा भुगतकर लौटा था।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Feb 10, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

झालावाड़। अकलेरा क्षेत्र की ग्राम मदनपुरिया में मंगलवार को एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक सोमवार को ही एक जने की हत्या के मामले में सात साल के कारावास की सजा भुगतकर लौटा था। मृतक के परिजन कोटा रहते है। उनके आने पर बुधवार को शव का पोस्टमार्टम होगा और उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया जाएगा।

थानाधिकारी धर्माराम जाट ने बताया कि मदनपुरिया गांव में कालूलाल भील (40) पुत्र मोतीलाल का शव मंगलवार को दौलतराम भील के खेत में लहूलुहान हालत मिला था शव को अकलेरा स्थित सेटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजन वर्तमान में कोटा में रहते हैं, उन्हें सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

जांच में पता चला है कि कालूलाल भील ने वर्ष 2021 में गांव के ही भैरूलाल की हत्या की थी। इस मामले में उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। यह सजा काटने के बाद वह सोमवार को ही अपने गांव लौटा था। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

भरतपुर में तेज गति से आई वैन ने बच्चे को कुचला, मौत, 4 दिन पहले कहा था-धीरे चलाया करो
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 09:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ में 7 साल की सजा काटकर घर लौटे व्यक्ति की हत्या, खेत में लहूलुहान हालत मिला शव

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सजा काटकर गांव लौटे व्यक्ति की निर्मम हत्या, रंजिश में वारदात की आशंका

झालावाड़

शर्मनाक: राजस्थान में 5 साल की बच्ची को झाड़ियों में ले गया 13 साल का किशोर, कपड़े उतारकर की रेप की कोशिश, रोने पर छोड़ा

Rajasthan Police
झालावाड़

Jhalawar: ‘ नगरीय चुनाव नजदीक हैं…इसलिए नाम घसीटा जा रहा है’, BJP के इस पूर्व पार्षद ने किया सुसाइड, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Former BJP councilor Sanjay Gurjar Suicide (1)
झालावाड़

खुशखबरी: राजस्थान के इस बांध का होगा जीर्णोद्धार, 16 करोड़ 30 लाख की राशि स्वीकृत

BhimSagar dam
झालावाड़

Bhimsagar Dam: भीमसागर बांध का 16 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार, विभाग ने वर्क ऑर्डर किए जारी, बदल जाएगी सूरत

BhimSagar dam
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.