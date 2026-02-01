झालावाड़ में 7 साल की सजा काटकर घर लौटे व्यक्ति की हत्या, खेत में लहूलुहान हालत मिला शव

जांच में पता चला है कि कालूलाल भील ने वर्ष 2021 में गांव के ही भैरूलाल की हत्या की थी। इस मामले में उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। यह सजा काटने के बाद वह सोमवार को ही अपने गांव लौटा था। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।