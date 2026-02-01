एसआरजी अस्पताल में अति दुर्लभ लंबर हर्निया की मरीज आई, सफल ऑपरेशन

सर्जरी विभाग के कार्यवाहक विभागाध्यक्ष डॉ. हुकमचंद मीणा एवं एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.राजन नंदा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने 58 वर्षीय महिला मरीज का सफल ऑपरेशन किया। मरीज अकलेरा क्षेत्र के गदिया जयमल गांव की निवासी है, उसकी कमर पर लंबे समय से गिठान थी। इस कारण उसे असहनीय दर्द बना रहता था। परिजनों ने पहले महिला को अकलेरा सैटेलाइट अस्पताल में दिखाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने बीमारी की गंभीरता को देखते हुए मरीज को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ सर्जन को दिखाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन महिला को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां सर्जरी विभाग में डा. हुकमचंद मीणा ने उसकी जांच की।