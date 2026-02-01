8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

एसआरजी अस्पताल में अति दुर्लभ लंबर हर्निया की मरीज आई, सफल ऑपरेशन

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी लंबर हर्निया का सफल ऑपरेशन कर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Feb 08, 2026

सफल ऑपरेशन

पूरे विश्व में इसके अब तक केवल 300 मामले हुए हैं रिपोर्ट

झालावाड़। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी लंबर हर्निया का सफल ऑपरेशन कर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि पूरे विश्व में अब तक इसके मात्र लगभग 300 ही मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बहुत कम सर्जन अपने पूरे कार्यकाल में इस प्रकार का हर्निया देख पाते हैं। इस केस को सजर्री की राष्ट्रीय कांफ्रेंस में प्रस्तुत किया जाएगा।

सर्जरी विभाग के कार्यवाहक विभागाध्यक्ष डॉ. हुकमचंद मीणा एवं एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.राजन नंदा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने 58 वर्षीय महिला मरीज का सफल ऑपरेशन किया। मरीज अकलेरा क्षेत्र के गदिया जयमल गांव की निवासी है, उसकी कमर पर लंबे समय से गिठान थी। इस कारण उसे असहनीय दर्द बना रहता था। परिजनों ने पहले महिला को अकलेरा सैटेलाइट अस्पताल में दिखाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने बीमारी की गंभीरता को देखते हुए मरीज को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ सर्जन को दिखाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन महिला को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां सर्जरी विभाग में डा. हुकमचंद मीणा ने उसकी जांच की।

मांसपेशियां कमजोर हो जाती है

जांच में मीणा ने पाया कि मरीज लंबर हर्निया से पीडि़त है, जो एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का हर्निया है। इस बीमारी में कमर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे पेट की दीवार के अंदरूनी अंग थैलीनुमा संरचना के रूप में बाहर की ओर उभर आते हैं। मरीज की स्थिति को देखते हुए परिजनों को उसके ऑपरेशन की सलाह दी गई। इसके बाद डा. मीणा के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सफ ल शल्यक्रि या की। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है।

राष्ट्रीय कांफ्रेंस में केस प्रस्तुत होगा

कार्यवाहक विभागाध्यक्ष डॉ.हुकमचंद मीणा ने बताया कि इस दुर्लभ ऑपरेशन से संबंधित शोध पत्र एवं पोस्टर को इस वर्ष अहमदाबाद में आयोजित होने वाली सर्जरी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एएसआईकॉन में प्रस्तुत किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 08:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / एसआरजी अस्पताल में अति दुर्लभ लंबर हर्निया की मरीज आई, सफल ऑपरेशन

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhimsagar Dam: भीमसागर बांध का 16 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार, विभाग ने वर्क ऑर्डर किए जारी, बदल जाएगी सूरत

BhimSagar dam
झालावाड़

4 KM का सफर, 70 रुपए टोल टैक्स, राजस्थान में यहां टोल नाके को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष

झालावाड़

राजस्थान में 6 वर्षीय बच्ची की जन्मजात ‘रीढ़ की पूंछ’ का सफल ऑपरेशन, मिला नया जीवन

झालावाड़

Jhalawar: शादी की खुशियां मातम में बदली; रात को छोटे भाई की शादी में डांस किया, सुबह हार्ट अटैक से मौत

झालावाड़

एसपी बने राहतवीर, सडक़ हादसे में घायल पिता और दो मासूम को लेकर पहुंचे अस्पताल

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.