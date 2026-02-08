राजस्थान में 6 वर्षीय बच्ची की जन्मजात ‘रीढ़ की पूंछ’ का सफल ऑपरेशन, मिला नया जीवन

डॉ. योगी ने परिजनों को ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके बाद टेथर्ड कोर्ड को सफलतापूर्वक रिलीज किया गया। ऑपरेशन के बाद मुस्कान पूरी तरह स्वस्थ है। डॉ. योगी ने बताया कि यह अत्यंत जटिल सर्जरी होती है, जिसमें जरा सी चूक से ऑपरेशन के बाद दोनों पैर काम करना बंद कर सकते हैं या शौच-मूत्र की समस्या हो सकती है। सीमित संसाधनों में चिपकी हुई नस को सुरक्षित निकालना एक बड़ा चैलेंज होता है।