Jhalawar: शादी की खुशियां मातम में बदली; रात को छोटे भाई की शादी में डांस किया, सुबह हार्ट अटैक से मौत

शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे दूल्हे के बड़े भाई निशांत (31) की नींद खुली, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद करीब आधे घंटे बाद निशांत ने दम तोड़ दिया।