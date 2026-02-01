राजस्थान: डेढ़ किलो चांदी लूट की नीयत से वृद्धा को चारपाई समेत उठा ले गए बदमाश, खेत में बांधकर छोड़ा

कोठिया की पूर्व सरपंच नाथी देवी माली के घर में चोर घुस गए। चोरों ने वारदात से पहले परिवार के अन्य सदस्यों के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी। नाथी देवी की सास छोटी देवी बरामदे में चारपाई पर सो रही थी। शरीर पर पहने डेढ़ किलो चांदी के गहने के कारण छोटी देवी का मुंह दबाकर चारपाई समेत उठा ले गए। उसे निकट ही खेत में ले गए। वहां उसके हाथ-पैर बांध दिए।