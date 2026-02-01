भीलवाड़ा में कचरा संग्रहण के बदले देने होंगे 20 से 250 रुपए

नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बतायाकि राज्य सरकार ने ऑटो टिपर की सेवा को लेकर उपभोक्ताओं से यूजर चार्ज वसूलने के लिए वर्ष 2019 में एक आदेश जारी किया था। इसी आदेश की पालना शहर में करीब सात साल बाद प्रभावी तरीके से करवाने की व्यवस्था शुरू की गई है। मैसर्स ग्रीन नेचर कंपनी को इसके लिए अुनबंधित किया गया है। इसके निदेशक लक्ष्मण बंग है। यूजर चार्ज नगर निगम के बैंक खाते में जमा होगा। स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण करण के लिए सभी उपभोक्ताओं को सहयोग करना चाहिए।