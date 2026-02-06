चंबल में अवैध रेत खनन को लेकर विवाद,  दो गुट भिड़े, होराबरहा घाट पर फायरिंग

इधर जिला प्रशासन द्वारा चंबल नदी के राजघाट पर पिछले तीन दिन से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध की जा रही है। प्रशासन ने गुरुवार को संयुक्त कार्यवाही के दौरान 19000 ट्रॉली चंबल रेत नष्ट करने का दावा किया। यह कार्यवाही सुबह सात बजे से पांच बजे चली। इस दौरान 70 जवान एसएएफ, एक दर्जन सरायछौला थाना और 50 के करीब वनकर्मी मौके पर तैनात रहे। प्रशासन ने चंबल राजघाट और भानपुर में वन विभाग, पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही की गई है। विनिष्टिकृत रेत का अनुमानित मूल्य 3 करोड़ 80 लाख रुपए बताया गया है।