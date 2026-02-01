इंडियन कहने पर भड़क जाती थीं बेटियां…गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड मामले में पिता का बड़ा खुलासा

यह मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की भारत सिटी सोसायटी से जुड़ा है, जहां मंगलवार देर रात करीब दो बजे नौवीं मंजिल से कूदकर तीन सगी बहनों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक बहनों की उम्र 16, 14 और 12 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों पर कोरियन संस्कृति का गहरा असर था और वे कोरियाई खेलों, गानों और फिल्मों से बेहद प्रभावित थीं। समय के साथ उनकी रुचि इतनी बढ़ गई थी कि उनकी सोच, पसंद और पहचान उसी के इर्द-गिर्द सिमटकर रह गई थी। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि उन्होंने अपने नाम और पहनावे में भी बदलाव कर लिया था। घटना के बाद पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट और करीब आठ से नौ पन्नों की एक डायरी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।