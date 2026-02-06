नोएडा एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे अब विवाद के घेरे में, यमुना पुल का निर्माण रुकेगा? मंत्री ने दिए जांच के आदेश

इस बैठक के दौरान मंत्री के समक्ष कुल 18 शिकायतें पेश की गईं, जिनमें से 16 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकि जरूरी फैसलों में, गांव जटवाड़ा के प्राइमरी स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और नूंह मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड व दवाइयों की कमी को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, राशन वितरण में धांधली की शिकायत मिलने पर संबंधित डिपो होल्डर के खिलाफ भी जांच बिठा दी गई है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा।