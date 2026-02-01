आजकल किसी को बचाना भी गुनाह…महिलाओं को बचाने में घायल युवक की मां का छलका दर्द

Delhi Crime: दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में महिलाओं से कथित छेड़छाड़ का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। 26 साल के मुकेश ने महिलाओं को छेड़ रहे चार आरोपियों को ललकारा तो चारों ने मिलकर मुकेश पीट दिया। इसमें मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुकेश के सिर में गंभीर चोटें आईं हैं। उसका एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 3 फरवरी की सुबह की है। संगम विहार निवासी मुकेश अपने मामा की शादी से लौट रहा था। सुबह करीब 5 बजे वह चाय पीने के लिए रुका, जहां पास में ही कुछ युवक दो-तीन महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मुकेश ने इसका विरोध किया और आरोपियों से महिलाओं को न छेड़ने की बात कही। इसी बात से नाराज होकर चारों युवकों ने उस पर हमला कर दिया।