दो पश्चिमी विक्षोभ की एक साथ दस्तक; 17-18 फरवरी को आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में 17 और 18 फरवरी को कहीं बादल तो कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाएं यानी आंधी चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलाव दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बात अगर पंजाब के मौसम की करें तो IMD के अनुसार, पंजाब में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बात अगर पूरे सप्ताह की करें तो शुरुआती दिनों में धूप खिली रहेगी, लेकिन 17 और 18 फरवरी को यहां भी पश्चिमी विक्षोभ अपना प्रभाव दिखाएगा। इससे कई जिलों में बादल छाने, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।