गुरुग्राम के बैक्वेंट हॉल में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से दहला इलाका!

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिविल डिफेंस के इंचार्ज मोहित शर्मा ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 3.30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि जिस समय आग लगी, उस समय शादी समारोह समाप्त हो चुका था और बैंक्वेट हॉल खाली था। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर आग बुझने के बाद पूरे परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया गया, ताकि किसी के अंदर फंसे होने की आशंका न रहे।