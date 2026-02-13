IT वाली गर्लफ्रेंड पर बवाल! बीच सड़क पर पति के सामने पत्नी ने प्रेमिका को बाल पकड़कर सड़क पर पटका, फिर…

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पत्नी ने जैसे ही पति के साथ कार में दूसरी महिला को देखा तो वह बेकाबू हो गई। गुस्से में आकर सबसे पहले पति की गाड़ी के अगले शीशे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही गाड़ी रुकी, महिला ने अंदर बैठी युवती को बालों से खींचकर बाहर निकाला और सड़क पर ही पटक कर मारना शुरू कर दिया। पति ने जब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश की तो पत्नी ने उस पर भी थप्पड़ों और चप्पलों की बरसात कर दी। एक्सप्रेसवे के बीचों-बीच चल रहे इस हंगामे के कारण कई लोग गाड़ी रोक कर इस लाइव चल रहे इस तमाशे को देखने के लिए उमड़ गए। वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई।