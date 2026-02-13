दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, सब इंस्पेक्टर को छूकर निकली गोली, 3 गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच की शकरपुर टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मेरठ का असद गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए उस्मानपुर इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ली। क्राइम ब्रांच शकरपुर टीम और अपराधियों के बीच दिल्ली के उस्मानपुर में मुठभेड़ भी हुई। जैसे ही बाइक सवार तीन क्रिमिनल आते दिखे, पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया।