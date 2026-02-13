दिल्ली में अलर्ट पर जांच एजेंसियां, कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप

धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्कूल परिसरों को पूरी तरह से घेर लिया। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते (B.E.D) और डॉग स्क्वॉड के साथ मिलकर स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी। जांच में कक्षाओं, पार्किंग एरिया और आसपास के सभी हिस्सों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है।