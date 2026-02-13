दिल्ली में अलर्ट पर जांच एजेंसियां, कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप

दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (AI Image)
दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम धमकी मिलने की खबर सामने आई है। झंडेवाला स्थित बीटी तमिल स्कूल, एसपीवी स्कूल और ब्रिटिश स्कूल को धमकी भरे संदेश प्राप्त होने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गईं।
धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्कूल परिसरों को पूरी तरह से घेर लिया। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते (B.E.D) और डॉग स्क्वॉड के साथ मिलकर स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी। जांच में कक्षाओं, पार्किंग एरिया और आसपास के सभी हिस्सों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है।
इससे पहले दक्षिण दिल्ली के कई स्कूलों को भी बम धमकी मिली थी। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं पाई गई थी। उन स्कूलों में शामिल हैं:
दिल्ली ही नहीं, अन्य राज्यों के स्कूलों को भी हाल ही में बम धमकी मिली है।
सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और सभी स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
