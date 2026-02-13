गाजियाबाद के होटल में चल रहे देह व्यापार प्रकरण में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, दो बड़े नाम भी आ रहे

गाजियाबाद के वैशाली स्थित सरोवर पोर्टिको होटल में बुधवार को पुलिस टीम ने छापेमारी की थी। यहां से पुलिस ने कई लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए मुक्त कराया था। इन लड़कियों ने बताया था कि इन्हे दो से तीन हजार रुपये मिलते हैं जबकि होटल प्रबंधन और इस धंधे में लिप्त दलाल ग्राहकों से 20 हजार रुपये तक लेते थे। इस होटल में विदेशी युवतियों को भी लाया जाता था। पुलिस ने 11 लड़कियों को रेस्क्यू कराया था। डीसीपी ने इस मामले में संबंधित पुलिस चौकी के दरोगा और दो बीट सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। होटल से जुड़े दो लोग इस घटना के बाद फरार हैं। दोनों बड़े रसूख वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के पास इनकी सिफारिश में फोन कॉल भी आ रही हैं लेकिन फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि किसी भी बख्सा नहीं जाएगा।