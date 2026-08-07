चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईएटीए: एलकेओ, आईसीएओ: विल्के) उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्य की राजधानी लखनऊ से एक हवाई अड्डे है। यह लखनऊ शहर में अमाउसी में स्थित है, और इसे भारत के पांचवे प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से पहले नामित करने से पहले अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। लखनऊ हवाई अड्डा भारत का 13 वां व्यस्त हवाई अड्डा है और यह मध्य भारत में सबसे बड़ा है। यह 2016-17 के दौरान लगभग 3.97 मिलियन यात्रियों को संभाला। इसे 2-5 मिलियन यात्रियों की श्रेणी में दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया। यह इंडिगो के लिए भी एक फोकस शहर है।

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