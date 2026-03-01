Indigo Expansion: नवी मुंबई से उड़ान भरेंगे इंडिगो के विमान, 30 नए रूट और भावनगर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू

IndiGo Flight Network Expansion : देश विदेश के पर्यटकों व बिजनेसमैन के लिए एक खुशखबरी है। इंडिगो ने नवी मुंबई से अपना विस्तार करते हुए 30 नए रूट लॉन्च किए हैं। इसमें गुजरात के भावनगर के लिए सीधी उड़ान शामिल है, जो व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। कंपनी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) से एक साथ 30 नए रूट पर परिचालन शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। इस विस्तार के साथ ही यात्रियों के लिए हवाई सफर (Air Travel) अब और भी सुगम और किफायती (Affordable Travel) होने वाला है। विशेष रूप से गुजरात के भावनगर (Bhavnagar Direct Flight) के लिए शुरू की गई सीधी सेवा (IndiGo Flight Network Expansion) ने लोगों में खासा उत्साह भर दिया है।