29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Indigo Expansion: नवी मुंबई से उड़ान भरेंगे इंडिगो के विमान, 30 नए रूट और भावनगर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू

IndiGo Navi Mumbai Expansion : इंडिगो ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परिचालन बढ़ाते हुए 30 नए हवाई मार्गों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को अब सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 29, 2026

IndiGo Flight Network Expansion

IndiGo Flight Network Expansion : देश विदेश के पर्यटकों व बिजनेसमैन के लिए एक खुशखबरी है। इंडिगो ने नवी मुंबई से अपना विस्तार करते हुए 30 नए रूट लॉन्च किए हैं। इसमें गुजरात के भावनगर के लिए सीधी उड़ान शामिल है, जो व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। कंपनी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) से एक साथ 30 नए रूट पर परिचालन शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। इस विस्तार के साथ ही यात्रियों के लिए हवाई सफर (Air Travel) अब और भी सुगम और किफायती (Affordable Travel) होने वाला है। विशेष रूप से गुजरात के भावनगर (Bhavnagar Direct Flight) के लिए शुरू की गई सीधी सेवा (IndiGo Flight Network Expansion) ने लोगों में खासा उत्साह भर दिया है।

कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम (Navi Mumbai Airport Expansion)

इंडिगो का यह कदम मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करने और नवी मुंबई के बढ़ते महत्व को दर्शाने के लिए उठाया गया है। एयरलाइन का लक्ष्य न केवल मेट्रो शहरों को जोड़ना है, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाना है। इन 30 नए मार्गों के जरिए देश के प्रमुख व्यापारिक और पर्यटन केंद्रों को सीधे नवी मुंबई से जोड़ा जा रहा है। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी और बार-बार फ्लाइट बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।

भावनगर के लिए सीधी उड़ान का तोहफा (Bhavnagar New Routes)

गुजरात के भावनगर जाने वाले यात्रियों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है। अब तक मुंबई से भावनगर जाने के लिए सीमित विकल्प थे, लेकिन इंडिगो की इस सीधी उड़ान सेवा से कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी। भावनगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, और इस नई सेवा से हीरा उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। यह रूट न केवल व्यापार बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

यात्रियों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं (Improved Passenger Experience)

इंडिगो ने स्पष्ट किया है कि इन नए रूटों पर विमानों का संचालन उच्च मानकों और समय की पाबंदी के साथ किया जाएगा। एयरलाइन ने अपनी फ्लीट में नए विमानों को शामिल करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। नवी मुंबई हवाई अड्डा जल्द ही भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक होने वाला है, और इंडिगो वहां अपना दबदबा पहले से ही कायम कर रही है। नए रूटों के चयन में उन शहरों को प्राथमिकता दी गई है जहां से मुंबई के लिए ट्रैफिक की मांग सबसे अधिक रहती है।

विमानन क्षेत्र में आएगा बड़ा उछाल (Aviation Industry Growth)

इंडिगो के इस विस्तार को विमानन विशेषज्ञों द्वारा भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। 30 नए मार्गों की शुरुआत से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नवी मुंबई से शुरू हो रहे इन संचालनों से लॉजिस्टिक्स और कार्गो सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यात्री अब इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इन नई उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर सकते हैं।

जनता को किफायती और सीधी उड़ानों का लाभ मिलेगा

इंडिगो का यह फैसला नवी मुंबई को एक बड़े एविएशन हब के रूप में स्थापित करेगा, जिससे आम जनता को किफायती और सीधी उड़ानों का लाभ मिलेगा। आगामी महीनों में इंडिगो नवी मुंबई से कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्गों की भी घोषणा कर सकती है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री में भी इन नई उड़ानों की वजह से भारी उछाल देखने को मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट

tourism

Published on:

29 Mar 2026 08:36 pm

Hindi News / World / Indigo Expansion: नवी मुंबई से उड़ान भरेंगे इंडिगो के विमान, 30 नए रूट और भावनगर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजरायल के केमिकल हब पर ईरान का मिसाइल हमला, लोगों को घरों में रहने की सलाह, प्रशासन अलर्ट पर

Iran Israel War Update
विदेश

जेफरी सैक्स ने कहा- दुबई और अबू धाबी के लिए 'घातक' साबित हो सकता है युद्ध

UAE War Warning
विदेश

केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी से काठमांडू में भारी बवाल, सेना और समर्थकों में भिड़ंत

Violent protests in Nepal
विदेश

अमेरिका में पीछे से कौन चला रहा सरकार? डोनाल्ड ट्रंप भी आदेश मानने को मजबूर! नए दावे ने सबको चौंकाया

Donald Trump
विदेश

Chaudhry Aslam - मौत को मात देने वाले सिपाही की अनसुनी दास्तां

Chaudhry Aslam Encounter Specialist
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.