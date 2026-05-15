अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया अमेरिका, ईरान युद्ध ने खोल दिया बड़ा राज, अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे ट्रंप?

दरअसल, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चला युद्ध अब पूरे इलाके की सुरक्षा को हिला रहा है। खाड़ी देशों ने सालों से अमेरिका पर भरोसा किया, अपने यहां अमेरिकी बेस बनाए और अरबों डॉलर के हथियार खरीदे। लेकिन जब ईरान ने इन बेस पर हमले किए तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी साफ नजर आई। जो सुरक्षा उम्मीद की गई थी, वो नहीं मिली।