अमेरिका-ईरान तनाव में नया मोड़, साउथ कोरिया ने 260 जवानों के साथ हॉर्मुज की ओर भेजा खतरनाक युद्धपोत

दक्षिण कोरिया के जहाजों की सुरक्षा और वैश्विक समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह तैनाती की गई है। अगर हॉर्मुज में स्थिति बिगड़ी तो चोंघे यूनिट वहां भी मदद पहुंचा सकती है। फ्रांस-ब्रिटेन के नेतृत्व वाले मिशन या अमेरिका के मैरिटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट में शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा चल रही है।