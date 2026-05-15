LPG सप्लाई को लेकर भारत-UAE के बीच समझौता, राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ अहम बैठक की

PM Modi Abu Dhabi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने पांच देशों के विदेशी दौरे के पहले चरण में यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की महत्वपूर्ण यात्रा ने भारत-यूएई संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया।