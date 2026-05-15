सोते-सोते मौत के मुंह में समाए परिवार के चार लोग, भारी बारिश के चलते मकान की छत गिरने से हुआ हादसा

कर्नाटक के विजयपुरा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां लगातार भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते एक पुराने मकान की छत अचानक गिर गई, जिससे एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गुरुवार रात विजयपुरा जिले के आलामेला तालुक के मोरतागी गांव में हुआ। पुलिस के अनुसार परिवार अपने घर में मरम्मत कार्य चलने के कारण अस्थायी रूप से किराये के मकान में रह रहा था। हादसे के समय सभी सदस्य सो रहे थे। छत गिरते ही पूरा परिवार मलबे में दब गया।