सोते-सोते मौत के मुंह में समाए परिवार के चार लोग, भारी बारिश के चलते मकान की छत गिरने से हुआ हादसा

मकान की छत गिरने से चार लोगों की मौत (फोटो- पीटीआई एक्स पोस्ट)
कर्नाटक के विजयपुरा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां लगातार भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते एक पुराने मकान की छत अचानक गिर गई, जिससे एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गुरुवार रात विजयपुरा जिले के आलामेला तालुक के मोरतागी गांव में हुआ। पुलिस के अनुसार परिवार अपने घर में मरम्मत कार्य चलने के कारण अस्थायी रूप से किराये के मकान में रह रहा था। हादसे के समय सभी सदस्य सो रहे थे। छत गिरते ही पूरा परिवार मलबे में दब गया।
मृतकों की पहचान 35 वर्षीय गुरुनाथ बडिगेर, उनकी पत्नी ज्योति बडिगेर, 13 वर्षीय बेटी कलम्मा बडिगेर और 9 वर्षीय कीर्ति बडिगेर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनने के बाद तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को मामले की सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया। हालांकि तब तक परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार हादसा लगातार बारिश और तेज हवा के कारण हुआ। जिस मकान में परिवार रह रहा था वह काफी पुराना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि बारिश के कारण मकान की छत कमजोर हो गई थी, जिसके बाद देर रात वह गिर गई। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन की मदद की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस हादसे ने बारिश के मौसम में पुराने मकानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में कई परिवार कमजोर मकानों में रहने को मजबूर हैं, जहां तेज बारिश और आंधी के दौरान खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मकानों का सर्वे कराया जाए और जोखिम वाले घरों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान दिया जाए। फिलहाल मोरतागी गांव में मातम पसरा हुआ है।
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