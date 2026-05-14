टैंकर से टकराई यात्रियों से भरी बस, जिंदा जले 4 यात्री, कई गंभीर रूप से घायल

स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। कई देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस उपाधीक्षक एस एस भदोरिया ने बताया कि बस में चालीस यात्री सवार थे। आग तेजी से फैलने के कारण कई यात्रियों को बाहर निकलने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायल यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से तुरंत राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच कराई जाएगी। इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा।