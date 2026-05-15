चीन के लिए ताइवान को धोखा देने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग से मिलने के बाद दे दिया बड़ा बयान

ताइवान के अलावा ट्रंप-शी की बैठक में व्यापार, ईरान युद्ध और हांगकांग के जिम्मी लाई जैसे मुद्दे भी चर्चा में आए। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की तारीफ की लेकिन ताइवान पर गहरी खाई दिखी। चीन ने फिर दोहराया कि वो ताइवान की कोई स्वतंत्रता की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा।